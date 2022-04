Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feu passe au vert pour Leonardo dans l’opération Pogba !

Publié le 28 avril 2022 à 9h15 par Thomas Bourseau

Leonardo cultiverait le désir d’attirer Paul Pogba au PSG. Et il semblerait que le directeur sportif du Paris Saint-Germain ait de fortes chances de voir son voeu être exaucé en raison de la volonté du clan Pogba de venir à Paris…

Directeur sportif du PSG, Leonardo rêverait de témoigner de l’arrivée libre de tout contrat de Paul Pogba en provenance de Manchester United cet été. En effet, comme Ralf Rangnick l’a dernièrement affirmé ces derniers jours, à savoir l’entraîneur intérimaire des Red Devils , le départ du milieu de terrain du club mancunien est désormais très probable. Et selon Foot Mercato , Leonardo estimerait que Paul Pogba est le chaînon manquant de l’entrejeu du Paris Saint-Germain. Les premières discussions auraient déjà eu lieu entre les différentes parties. De quoi faire augmenter le capital confiance du PSG dans cette opération.

Le PSG est confiant pour Pogba qui est intéressé par le club parisien !