Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prend une décision retentissante pour Neymar !

Publié le 28 avril 2022 à 8h15 par Bernard Colas

Longtemps désireux de rapatrier son ancienne star, le FC Barcelone n’aurait plus l’intention de récupérer Neymar, et ce malgré une possible ouverture avec la star du PSG.

Cette saison, Neymar a une fois encore été loin du niveau qui était le sien au FC Barcelone. L’international brésilien s’est montré irrégulier, tout en étant contraint de rater plusieurs semaines de compétition après une blessure à la cheville. De retour pour affronter le Real Madrid en Ligue des champions, Neymar n’a pas réussi à empêcher la nouvelle désillusion européenne du PSG, de quoi lui attirer les sifflets du public parisien. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, le club de la capitale ne cherche pas de point de chute à sa star, mais selon Sky Sports , le PSG pourrait néanmoins être attentif à une proposition. Mais rien ne devrait arriver de Catalogne.

Le Barça ne veut plus entendre parler de Neymar