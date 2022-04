Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La couleur est annoncée pour le mercato du Barça !

Publié le 28 avril 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Secrétaire technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff s’est confié sur le mercato du Barça et n’a pas caché qu’il pourrait y avoir plusieurs mouvements sur le marché des transferts…

Depuis l’élection de Joan Laporta en mars 2021, l’administration blaugrana a considérablement renforcé l’effectif du FC Barcelone. En effet, par le biais de deux mercato, le Barça a mis la main sur Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, Ferran Torres et bien d’autres joueurs. Et en marge du prochain mercato estival, il se pourrait bien que le président du Barça réitère cette expérience. En effet à en croire les propos de Laporta, énoncés lors d’une interview pour Mundo Deportivo , Laporta a fait part de sa volonté de mettre la main sur pas moins de quatre renforts.

« Nous devons être prêts à faire les mouvements nécessaires »