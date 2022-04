Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a ses chances pour cette star du FC Barcelone !

Publié le 28 avril 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui fait office de prétendant crédible dans ce dossier, Frenkie De Jong semble avoir une chance de quitter le FC Barcelone cet été.

Recruté à l’été 2019 par le FC Barcelone pour 85M€ après avoir été tout proche de s’engager avec le PSG, Frenkie De Jong (24 ans) a réussi à s’imposer comme un élément majeur du club catalan. C’est donc fort logiquement que le milieu de terrain néerlandais se retrouve courtisé puisque le Barça est en quête de liquidités et se retrouve dans l’obligation de vendre certains éléments, et le PSG serait d’ailleurs de retour sur la piste De Jong. Interrogé mercredi par Esport3 sur l’avenir de son joueur, le conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff, a laissé un espoir au Qatar dans ce dossier.

Barcelone très évasif sur le cas De Jong