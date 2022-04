Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec ce successeur de Mbappé !

Publié le 28 avril 2022 à 23h15 par La rédaction

Alors qu’il devrait quitter Benfica cet été, Darwin Núñez ne devrait pas rejoindre le Bayern Munich, trop juste financièrement pour s’attacher ses services. Une très bonne nouvelle pour le PSG.

Vu l’avenir très incertain de Kylian Mbappé, le PSG a déjà ciblé plusieurs profils pour lui succéder. Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Rafael Leao ou plus récemment Darwin Núñez seraient notamment visés. L’attaquant du Benfica Lisbonne a brillé en Ligue des Champions, attirant l’œil des plus grandes écuries européennes. Le PSG en fait partie, tout comme le Bayern Munich. Cependant, le club bavarois ne devrait pas aller très loin dans cette course.

Darwin Núñez trop cher pour le Bayern