Mercato - PSG : Ça se complique sérieusement pour le retour de Nkunku !

Publié le 28 avril 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Alors que Neymar pourrait être poussé vers la sortie cet été, le PSG aimerait rapatrier Christopher Nkunku. Mais ce dossier s'annonce très compliqué, en raison de la concurrence, mais aussi de la position du RB Leipzig.

Durant l'été 2019, le PSG s'était battu pour conserver Neymar dans son effectif. Mais aujourd'hui, le club parisien ne verrait pas d'un mauvais œil un départ du Brésilien après sa saison décevante. Recrue la plus chère de l'histoire de l'équipe, l'ancienne star du FC Barcelone pourrait être remercié lors du prochain mercato estival, notamment en cas de très grosse offre. Alors que Kylian Mbappé pourrait, lui aussi, quitter la capitale, le PSG se serait mis à la recherche de profils offensifs. Comme le confirme But Football Club ce jeudi, le club parisien serait intéressé par le retour de Christopher Nkunku. Formé à Paris, l'international français avait quitté la Ligue 1 en 2019 pour retrouver du temps de jeu. Un choix payant puisque Nkunku s'épanouit en Bundesliga. Agé de 24 ans, il compte 17 buts et 15 passes décisives sous le maillot du RB Leipzig en championnat. Resté très attaché au PSG, le joueur n'avait pas fermé la porte à un retour au PSG. « Il y a beaucoup d'échéances avant cet été. Ce serait un manque de respect par rapport au club de penser à ça. À la fin de saison, on se réunira avec le club, mon agent, mes proches, pour prendre une décision. Si le PSG me fait une offre pour revenir ? Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte » avait-il confié à Téléfoot. Mais ce dossier s'annonce très compliqué pour Leonardo.

Une concurrence importante pour le PSG

Grâce à ses prestations XXL, Christopher Nkunku a évidemment éveillé l'intérêt de plusieurs cadors européens. But Football Club cite Manchester United, la Juventus, mais aussi le Bayern Munich seulement en cas de départ de Robert Lewandowski ou de Serge Gnabry. Lié jusqu'en 2024 au RB Leipzig, le joueur ne manque pas de prétendants et devrait recevoir de nombreuses propositions lors du prochain mercato estival. Son entourage réfléchit et pourrait prendre la décision de changer d'air notamment si la formation allemande n'arrive pas à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. A trois journées de la fin, le RB Leipzig pointe à la quatrième place et est, virtuellement, qualifié pour la Ligue des champions. Mais si ce dossier Nkunku demeure délicat, c'est surtout en raison des exigences du club allemand.

