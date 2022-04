Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle confirmation tombe pour Antonio Conte !

Publié le 28 avril 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Malgré les nombreuses rumeurs qui circulent ces derniers jours, le 10 Sport vous a annoncé qu’il n’y avait encore aucune discussion entre le PSG et Antonio Conte concernant la succession de Mauricio Pochettino. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano.

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la rencontre entre le PSG et Strasbourg, Mauricio Pochettino a lâché une réponse pour le moins étonnante concernant son avenir que l’on dit très incertain. « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l’avenir. » Annoncé avec insistance sur le départ, Mauricio Pochettino se montre donc serein, à un an de la fin de son contrat avec le PSG. Pourtant, il semble difficile d’imaginer l’Argentin reconduit à son poste, d’autant que le club travaille déjà sur sa succession en interne. Comme annoncé par le10sport.com, Zinedine Zidane est la grande priorité des Qataris, tandis que le nom d’Antonio Conte circule également avec insistance. Selon nos informations, l’entraîneur de Tottenham est bel et bien sur la short-list du PSG, mais aucune discussion n’existe pour l’heure entre les deux parties. Une tendance confirmée ce jeudi par Fabrizio Romano.

« D'après ce que l'on m'a dit, il n'y a rien entre le PSG et Conte »

Interrogé sur le dossier Conte dans une vidéo publiée par FIVE sur YouTube , Fabrizio Romano s’est montré clair concernant ces rumeurs persistantes. « Pour le moment, d'après ce que l'on m'a dit, il n'y a rien entre le PSG et Conte », a assuré le journaliste, ajoutant par ailleurs qu’Antonio Conte, sous contrat jusqu’en juin 2023, n’avait pas pour habitude de penser à son avenir lorsqu’il était encore en poste : « Je connais Antonio depuis longtemps. Quand il est impliqué dans quelque chose d’important, comme la course à la Ligue des champions avec Tottenham, il ne va jamais négocier avec un autre club. Si vous voyez comment Conte a quitté tous ses clubs, ça n'a jamais été en négociant avec un autre club en même temps qu'il travaillait. Il a toujours laissé un club, et après rejoint un autre. Ce n’est pas le style d’Antonio Conte et je suis sûr que pour le moment, il est uniquement focalisé sur Tottenham, en planifiant l’avenir du club. »

« Pour rester à Tottenham il va demander des choses importantes »