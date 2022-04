Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 50M€ ?

Publié le 28 avril 2022 à 15h15 par La rédaction

Après l’avoir déjà pisté lors du dernier mercato hivernal, le Paris Saint Germain pourrait s’offrir les services de Jonathan David cet été.

Et si le Paris Saint Germain s’offrait Jonathan David ? Comme révélé à l’époque en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale s’était renseigné l’hiver dernier sur le profil du joueur en vue d’une arrivée lors du mercato de janvier. Mais le buteur est resté et reste à Lille jusqu’à la fin de la saison, et réalise un bon exercice avec les dogues , ayant marqué 17 buts en 42 apparitions. Cependant, David pourrait bien quitter le nord de la France cet été.

Le LOSC réclame 50M€ pour David

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Lille, qui veut vendre des joueurs lors du mercato estival, est prêt à l’idée de voir partir l’international canadien. Des grands clubs européens se seraient positionnées pour accueillir le joueur de 22 ans. Le PSG devra débourser environ 50M€ pour récupérer la pépite lilloise, sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2025. Si l’opération venait à se produire, il s’agirait d’un très joli coup pour le Paris Saint Germain !