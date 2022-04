Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après son départ, Koeman interpelle Laporta pour Xavi !

Publié le 28 avril 2022 à 14h15 par Thomas Bourseau

Licencié en octobre dernier, Ronald Koeman semble toujours avoir les modalités de son départ du FC Barcelone en travers de la gorge. L’occasion pour le technicien néerlandais d’avertir le président Joan Laporta concernant la gestion du cas Xavi Hernandez.

À l’automne dernier, le projet sportif du FC Barcelone a pris un énorme tournant. Quelques mois après le sacre du Barça en Coupe du roi et la nomination de Joan Laporta à la présidence du club, Ronald Koeman a été licencié à la toute fin d’octobre 2021 en raison de la mauvaise passe sportive que le FC Barcelone traversait sur la fin de son passage sur le banc. Quelques jours plus tard, Xavi Hernandez a débarqué au club culé en lieu et place de Koeman. Ce jeudi, pour la présentation de la Koeman Cup by Fundación Sportium, le Néerlandais est revenu sur cette passation de pouvoir avec Xavi.

«Je n'ai pas eu le soutien d'un président et j'espère qu'il en a tiré les leçons et qu'il soutient Xavi»