Mercato - Barcelone : Xavi prend les choses en main pour Lewandowski !

28 avril 2022

Annoncé avec insistance au FC Barcelone la saison prochaine, Robert Lewandowski est en contact avancé avec les barcelonais et a notamment eu l'occasion de discuter avec Xavi.

Le FC Barcelone travaille durement sur le prochain mercato estival, et plus particulièrement sur un numéro 9 de classe mondiale. Si les catalans ont un temps pensé à l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, c’est le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski que le Barça souhaite finalement faire signer cet été. Et même Xavi a mis la main à la pâte dans ce dossier...

Xavi a discuté avec Lewandowski

D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, le FC Barcelone travaille depuis plusieurs mois sur la signature de Lewandowski. Les contacts entre les deux parties se sont intensifiés après que le Barça ait bouclé les arrivées de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea). L’entraineur barcelonais Xavi a déjà eu l'occasion de parler avec le joueur, tandis que le président Joan Laporta et l’agent de « Lewy » Pini Zahavi se sont vus à plusieurs reprises. La signature de Lewandowski au Barça semble ainsi être sur la bonne voie !