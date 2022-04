Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a posé ses conditions au clan Lewandowski pour son transfert !

Publié le 28 avril 2022 à 9h30 par Thomas Bourseau

Alors que Robert Lewandowski ne semblerait pas fermé à un transfert au FC Barcelone, l’attaquant du Bayern Munich aurait son rôle à jouer dans cette opération pour signer un contrat de deux ans avec une troisième en option au Barça.

Le FC Barcelone pourrait-il mettre la main sur Robert Lewandowski ? Comme cela est évoqué dans la presse depuis un bon moment désormais, l’une des priorités estivales du président Joan Laporta serait d’attirer un buteur de classe mondiale à l’occasion du prochain mercato estival. Bien que les noms d’Erling Braut Haaland ou encore de Mohamed Salah aient circulé, ce serait bien Lewandowski qui aurait la préférence du comité de direction du Barça . D’ailleurs, une entrevue entre le directeur exécutif Mateu Alemany et Pini Zahavi, agent du buteur du Bayern Munich, sous contrat jusqu’en juin 2023, aurait eu lieu mercredi soir dans un restaurant de Barcelone.

Un contrat de deux ans et une demande d’implication de Lewandowski dans le transfert !