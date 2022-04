Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet pour Lewandowski ?

Publié le 28 avril 2022 à 8h30 par Thomas Bourseau

Semblant déterminé à voir Robert Lewandowski signer au FC Barcelone, Joan Laporta a envoyé son directeur exécutif Mateu Alemany à la rencontre de Pini Zahavi afin de discuter de la faisabilité de l’opération.

Le FC Barcelone serait plus que simplement intéressé par le profil de Robert Lewandowski. Pour recontextualiser, Joan Laporta veut recruter un avant-centre de classe mondiale à l’intersaison selon la presse catalane. Et le président du FC Barcelone a clairement fait savoir à Mundo Deportivo par le biais d’une interview qu’il comptait boucler quatre, voire cinq recrues lors du mercato estival. Le profil de Lewandowski semblerait faire l’unanimité au sein du comité de direction du FC Barcelone. Et ce n’est pas Jordi Cruyff qui dira le contraire. Dans la journée de mercredi, le secrétaire technique du FC Barcelone assurait que « rêver ne coûte rien ».

Un rendez-vous a eu lieu à Barcelone avec Pini Zahavi !