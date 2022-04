Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé exige une réponse pour son avenir !

Publié le 28 avril 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Désireux de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé aimerait savoir si une prolongation serait bel et bien possible au FC Barcelone. Explications.

Depuis la clôture du mercato hivernal, Ousmane Dembélé revit du côté du FC Barcelone. En effet, l’international français enchaîne les belles prestations bien qu’il ne se soit plus montré décisif depuis le 10 avril dernier et une passe décisive délivré pour Pierre-Emerick Aubameyang face à Levante (3-2). Sous contrat jusqu’en juin prochain au Barça et alors que le PSG reste dans la course pour s’attacher ses services s’il devenait libre de tout contrat, Dembélé ne voudrait pas rester dans le flou plus longtemps en ce qui concerne son avenir.

Dembélé aimerait savoir si une prolongation est possible !