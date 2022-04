Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision imminente d'Ousmane Dembélé pour son avenir ?

Publié le 27 avril 2022 à 19h15 par Pierrick Levallet

Alors que le PSG serait à l'affût sur le dossier, Ousmane Dembélé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. De ce fait, une nouvelle réunion est programmée entre le FC Barcelone et l'agent du joueur pour que ce dernier soit fixé à l'approche de l'été.

Depuis plusieurs mois maintenant, la situation d’Ousmane Dembélé agite le marché des transferts. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Pourtant, le club catalan fait tout son possible pour y parvenir. Mais pour l’instant, le joueur de 24 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction blaugrana. Alors que le PSG serait à l’affût, une réunion aurait eu lieu ce mercredi entre l’agent d’Ousmane Dembélé et le FC Barcelone selon SPORT. Et l’idée viendrait de l'entourage du Français.

Dembélé veut savoir rapidement s’il a de réelles chances de prolonger au Barça