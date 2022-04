Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi met le feu à un énorme dossier de Leonardo !

Publié le 28 avril 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau

Pour potentiellement oublier Angel Di Maria, Leonardo miserait sur Ousmane Dembélé pour mener à bien sa succession au PSG. Cependant, ça chaufferait entre le FC Barcelone et le clan Dembélé pour sa prolongation de contrat. Et Xavi Hernandez ne serait pas étranger à cette situation.

À l’occasion de la prochaine fenêtre des transferts, de nombreux changements pourraient être opérés à l’effectif du PSG. En premier lieu en raison de la situation des gardiens de but avec un potentiel départ de Keylor Navas. Mais aussi parce que les contrats de Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria arrivent à expiration en juin prochain. D’ailleurs, pour combler le vide que peuvent potentiellement laisser Mbappé et Di Maria, Leonardo songerait à Ousmane Dembélé, qui se trouve dans une situation contractuelle similaire au FC Barcelone. Cependant, une prolongation de contrat pourrait bien finalement être signée.

Xavi pousse pour que Dembélé prolonge et le Français est sur la même longueur d’onde !