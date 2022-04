Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent tourne à Barcelone pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 28 avril 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG cultiverait le désir d’accueillir Ousmane Dembélé à l’expiration de son contrat pour remplacer Angel Di Maria, le FC Barcelone n’aurait pas encore jeté l’éponge pour le renouvellement de son bail.

Ousmane Dembélé quittera-t-il le FC Barcelone à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat ? Le nom du champion du monde tricolore figurerait dans les petits papiers du PSG dans le cadre de la succession d’Angel Di Maria. Foot Mercato a même affirmé ces dernières semaines qu’un accord verbal aurait été passé entre le comité de direction du PSG et son agent Moussa Sissoko. Ce jeudi, la presse catalane évoque une volonté du FC Barcelone d’offrir un contrat de courte durée à Dembélé, à savoir une prolongation de deux saisons, afin de plus facilement convaincre le Français de renouveler au Barça .

Les signaux seraient positifs entre le Barça et Dembélé pour une prolongation de contrat !