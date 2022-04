Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski est averti pour son arrivée au Barça !

Publié le 28 avril 2022 à 10h30 par Thomas Bourseau

Bien que Robert Lewandowski soit emballé par l’idée de rejoindre le FC Barcelone, il lui faudra faire un réel effort économique pour voir son désir se réaliser.

En marge du prochain mercato estival, Robert Lewandowski pourrait faire ses adieux à la Bundesliga après 12 ans passés dans l’élite du football allemand. C’est en effet la tournure que semblerait prendre le feuilleton Lewandowski. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Bayern Munich, une éventuelle prolongation n’est pas en bonne voie selon les différents médias. Et le FC Barcelone serait bien décidé à profiter de cette opportunité en or pour le buteur polonais qui soufflera sa 34ème bougie en août prochain. D’ailleurs, une entrevue au sommet entre le directeur exécutif du FC Barcelone et l’agent de Lewandowski se serait déroulée mercredi soir dans un restaurant de la ville catalane.

Lewandowski veut quitter le Bayern, mais un effort est requis pour le Barça !