Mercato - PSG : Un contrat à la Kylian Mbappé pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 28 avril 2022 à 9h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien déterminé à fixer l’avenir d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone pourrait donc lui proposer un contrat court de deux ans. La même stratégie que le PSG avec Kylian Mbappé…

Mercredi, une réunion au sommet s’est tenue à Barcelone entre Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, et la direction du FC Barcelone. Courtisé par le PSG avec qui il aurait déjà un accord depuis cet hiver, l’attaquant français semble finalement bien parti pour prolonger son contrat avec le Barça, même si le club catalan va encore devoir faire des efforts afin de convaincre le clan Dembélé. Et il a peut-être trouvé la même solution que le PSG…

Un contrat courte durée pour Dembélé ?