Mercato - OM : Les vérités d’Amine Harit sur son arrivée à l’OM !

Publié le 28 avril 2022 à 9h10 par Thibault Morlain

L’été dernier, Amine Harit a posé ses valises à l’OM. Une arrivée sur laquelle est revenu le protégé de Jorge Sampaoli.

A la recherche d’un élément offensif lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a finalement porté son choix sur Amine Harit. Relégué en deuxième division allemande avec Schalke 04, le Marocain a fini par débarquer à l’OM au terme d’un très long feuilleton et de nombreux rebondissements. Prêté sans option d’achat, Harit a ainsi rejoint le club phocéen, lui qui a pourtant porté le maillot du PSG étant plus jeune.

« Représenter l’OM est une grande fierté »