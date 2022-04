Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronald Koeman jette un froid sur une arrivée de Frenkie de Jong !

Publié le 28 avril 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG serait dans la course à la signature de Frenkie de Jong, le FC Barcelone n’aurait nullement l’intention de vendre son milieu de terrain selon l’ex-entraîneur du Néerlandais au Barça, à savoir Ronald Koeman.

Le PSG pourrait-il chiper une star du FC Barcelone et un incontournable du onze de départ de Xavi Hernandez. D’après les informations divulguées par la Cadena SER ces derniers temps, les décideurs du PSG s’intéresseraient au profil de De Jong et seraient dans la course pour l’international néerlandais avec le Bayern Munich notamment. Après avoir manqué le coche en janvier 2019, moment où De Jong avait donné son accord au FC Barcelone pour un transfert qui allait se concrétiser à l’été 2019. Cependant, selon Ronald Koeman, à savoir l’ex-entraîneur de Frenkie de Jong au FC Barcelone, n’est pas prêt de céder l’international néerlandais.

« Le Barça ne veut pas vendre Frenkie »