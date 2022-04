Foot - Mercato

Mercato : Une offre de 100M€ pour Victor Osimhen ?

28 avril 2022

Le Napoli aurait dernièrement reçu une offre de transfert hallucinante de Manchester United pour acheter l’attaquant Victor Osimhen.