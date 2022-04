Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Antonio Conte est encore très loin de Paris !

Publié le 27 avril 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 avril 2022 à 18h51

Cité parmi les cibles du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino, Antonio Conte est encore loin de s'asseoir sur le banc de touche du Parc des Princes. Explications.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà l’après-Pochettino. C’est un secret de polichinelle, l’entraîneur argentin du club de la capitale s’apprête à plier bagage à l’issue de la saison, malgré son engagement jusqu’en juin 2023. Mauricio Pochettino n’a jamais fait l’unanimité depuis son arrivée il y a un an et demi, et son départ est déjà évoqué en interne depuis plusieurs mois comme vous le révélait le10sport.com en novembre dernier. Après Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et donc Mauricio Pochettino, un nouvel entraîneur s’apprête, sauf énorme retournement de situation, à faire son arrivée dans la capitale française, et quelques pistes ont été activées par le PSG, dont celle menant à Antonio Conte. Ces derniers jours, le nom de l’Italien est revenu avec insistance, mais l’arrivée de l’actuel coach de Tottenham est loin d’être imminente.

Aucun contact entre le PSG et Conte

Et pour cause, aucun rapprochement direct n’est à signaler pour l’heure entre le PSG et Antonio Conte. Après avoir pris des renseignements auprès de l’écurie parisienne mais également d’un proche d’Antonio Conte, le10sport.com vous affirmait ce mardi qu’il n’existait pas de négociations entre les deux parties contrairement aux informations qui ont circulé dernièrement. Une tendance confirmée par l’entourage de l’Italien. Dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport , le clan Conte a indiqué qu’il n’y avait « aucun contact avec qui que ce soit », qualifiant par ailleurs de « fake news absurde » l’information selon laquelle l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra prenait le chemin du PSG.

Des exigences pour le moins surprenantes

De plus, les nombreuses conditions fixées par Antonio Conte pour rejoindre au PSG, relayées par plusieurs médias, laissent dubitative la presse italienne. Selon la Gazzetta dello Sport , l’entraîneur de Tottenham est heureux à Londres et n’aurait jamais réclamé de salaire avoisinant 30M€ pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, d’autant qu’il dispose encore d’une année de contrat chez les Spurs , qui devraient réclamer plus de 15M€ pour libérer leur technicien. Par ailleurs, il paraît fantaisiste d’imaginer Antonio Conte faire pression auprès de l’état-major qatari pour avoir la tête de Leonardo. Comme l’explique le Gazzetta , il existe une estime profonde entre les deux hommes, et alors que Gianluca Petrachi est annoncé comme le directeur sportif choisi par Antonio Conte pour débarquer avec lui à Paris, le quotidien italien rappelle que ces derniers n’ont jamais travaillé ensemble malgré leur excellente relation. Difficile ainsi d’imaginer la naissance professionnelle de ce binôme dans un projet aussi intransigeant que le PSG, tout comme il semble improbable de voir Antonio Conte exiger la nomination d’un directeur des réseaux sociaux afin de maîtriser leur utilisation au sein du vestiaire. L’ancien entraîneur de l’Inter Milan se sert modérément de ces applications et n’a jamais fait pression auprès de ses joueurs pour en limiter l’utilisation.

La priorité, c’est Zidane