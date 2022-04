Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, une arrivée XXL se confirme pour cet été !

Publié le 27 avril 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

Cet été, le Real Madrid entend bien se renforcer sur le plan défensif. Et dans cette optique, le club madrilène se serait grandement rapproché d’Antonio Rüdiger ces derniers jours. Un départ confirmé par Chelsea, et qui suscite déjà de gros regrets en interne.

L’été dernier, le Real Madrid s’est attaché les services de David Alaba pour pallier le départ de Sergio Ramos. Malgré cela, le club madrilène serait toujours à la recherche de renforts sur le plan défensif, afin d’épauler l’Autrichien, Eder Militao et Nacho Fernandez. Dans cette optique, Florentino Pérez serait récemment revenu à la charge pour Antonio Rüdiger. En fin de contrat en juin prochain, l’international allemand va quitter Chelsea à l’issue de la saison comme l’a confié Thomas Tuchel en conférence de presse il y a quelques jours. De son côté, le défenseur central de 29 ans se serait grandement rapproché du Real Madrid ces derniers temps, malgré l'intérêt du PSG et du FC Barcelone notamment. D’ailleurs, un accord définitif serait très proche d’être trouvé entre les deux parties. Alors que le club madrilène progresse grandement sur le dossier, Thomas Tuchel, lui, semble plutôt attristé par le départ d’Antonio Rüdiger lors du prochain mercato estival.

« Personne n'aime cette décision mais nous devons l'accepter »

« Le départ de Rüdiger ? Je ne pense pas que quiconque l'apprécie. Il donne confiance à tout le monde dans le vestiaire. C'est un personnage unique et il joue à un niveau exceptionnel. Il attire parfois l'attention sur lui, il aime les responsabilités. Personne n'aime cette décision mais nous devons l'accepter. Qu'on le veuille ou non, il y aura une vie à Chelsea après Toni. C'est aussi la chose la plus importante pour nous que cela se termine comme cela a commencé, au plus haut niveau » a confié l’entraîneur de Chelsea dans des propos rapportés par Sky Sports . Jorginho, lui aussi, regrette le départ quasi acté d’Antonio Rüdiger cet été.

« Je pense que pas seulement moi mais tout le monde au club va le regretter »