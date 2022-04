Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Mbappé… Tout est relancé pour le Qatar ?

Publié le 28 avril 2022 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’ils semblaient promis à un départ du PSG cet été il y a encore quelques semaines, Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino pourraient finalement rester dans la capitale la saison prochaine si l’on en croit les propos de l’entraîneur argentin qui affiche un discours très clair à ce sujet.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, le club de la capitale n’a cessé d’investir en masse sur le marché des transferts mais sans jamais parvenir à atteindre son objectif suprême : remporter la Ligue des Champions. Cette saison, avec l’élimination contre le Real Madrid et tout le scénario rocambolesque autour de ce nouveau revers européen, il semblait acté que Kylian Mbappé partirait au terme de son contrat, en juin prochain, justement pour rejoindre le club merengue qui le courtise depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le sort de Mauricio Pochettino semblait également scellé, l’entraîneur argentin ne donnant pas forcément satisfaction dans le contenu des matchs depuis sa nomination en janvier 2021. Et pourtant, les hautes du PSG depuis Doha vont ont peut-être fini par revoir leur copie dans ces deux dossiers…

Pochettino parti pour rester ?

Interrogé en conférence de presse ce jeudi sur les chances qu’il évalue de rester sur le banc du PSG la saison prochaine, Mauricio Pochettino a lâché une réponse très claire sur son avenir et semble déterminé à continuer l’aventure : « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l'avenir », a expliqué l’ancien manager de Tottenham, qui semble donc particulièrement serein sur sa situation personnelle au PSG. Mais Pochettino n’a pas surpris son monde que sur son propre cas, puisqu’il a affiché un discours similaire sur… Kylian Mbappé !

« Mbappé restera 100% la saison prochaine »