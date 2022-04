Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce tonitruante de Pochettino sur son avenir !

Publié le 28 avril 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les nombreuses spéculations à son sujet, Mauricio Pochettino annonce son intention de continuer avec le PSG et assure que sa direction ne lui a en aucun cas indiqué la porte de sortie en fin de saison.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ? Les dernières tendances indiquent très clairement que l’entraîneur argentin devrait être limogé à l’issue de la saison, soit un an avant la fin de son contrat, étant donné que ses résultats n’ont pas apporté satisfaction à Doha. Mais Pochettino ne semble au courant de rien, et alors qu’il a été interrogé en conférence de presse à ce sujet ce jeudi, l’entraîneur du PSG a fait une annonce très claire sur son avenir.

« Je reste au PSG l’an prochain »