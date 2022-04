Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de William Saliba bientôt tranché ?

Publié le 28 avril 2022 à 10h10 par La rédaction

Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille, le défenseur William Saliba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba réalise une excellente saison avec l’Olympique de Marseille. Auteur de performances solides et régulières, le défenseur central est un titulaire indiscutable du club, et a même connu ses deux premières sélections en Equipe de France A lors du dernier rassemblement. Si Marseille souhaite à tout prix conserver le joueur de 21 ans, qui est censé retourner à Londres à l’issue de la saison, l’avenir de Saliba semble plus flou que jamais.

Arsenal va se décider pour Saliba