Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un candidat à oublier pour la succession de Dupraz ?

Publié le 28 avril 2022 à 7h30 par Pierrick Levallet

Alors qu'un départ de Pascal Dupraz serait possible en fin de saison, l'ASSE penserait à Laurent Batlles pour prendre sa succession. Cependant, les Verts sont encore loin d'avoir mis la main sur l'ancien entraîneur de l'ESTAC.

Arrivé en décembre 2021 pour prendre la succession de Claude Puel et essayer de maintenir l’ASSE en Ligue 1, Pascal Dupraz n’est pas encore assuré d’avoir rempli sa mission. Le club stéphanois pointe à la 18e place, avec seulement 4 points d’avance sur le premier relégable. Mais alors que tout peut arriver d’ici la fin de saison, Pascal Dupraz ne saurait toujours pas de quoi son avenir sera fait, son contrat arrivant à son terme en juin prochain. Tout serait donc possible, y compris un départ. L’ASSE explorerait donc quelques pistes pour se trouver un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. Et il y a quelques jours, il a été question de l’option Laurent Batlles, qui a officié à l'ESTAC. Mais pour le moment, il n’y aurait rien de concret.

Il ne se passe toujours rien entre l’ASSE et Laurent Batlles