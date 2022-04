Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prochain entraîneur après Dupraz déjà connu ?

Publié le 28 avril 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Même s’il venait à atteindre l’objectif maintien sur le banc de l’ASSE, Pascal Dupraz ne sera pas conservé en fin de saison. Et c’est Laurent Battles qui semble bien parti pour venir lui succéder…

« C’est kiffant pour moi de savoir que je suis dans un challenge avec un club. Ma mission, c’est de conduire les joueurs au maintien (…) Je suis en fin de contrat au 30 juin », confiait Pascal Dupraz il y a quelques semaines, semblant assez fataliste au sujet de son avenir avec l’ASSE. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, il n’y aurait aucune chance de le voir continuer son aventure dans le Forez la saison prochaine, même si l’ASSE se maintient en Ligue 1.

Dupraz out, Battles in ?

Selon les révélations de But! mercredi, l'ASSE n'aurait aucunement l'intention de conserver Pascal Dupraz la saison prochaine. Les dirigeants stéphanois, même s'ils sont satisfaits du travail effectué par le Savoyard depuis son arrivée, souhaitent repartir sur un nouveau cycle, et c’est donc Laurent Battles, passé par l’ASSE en tant que joueur entre 2010 et 2012, qui devrait reprendre les rênes.