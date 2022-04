Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Saliba laisse planer un gros doute sur son avenir !

Publié le 28 avril 2022 à 1h30 par La rédaction

Alors que l’OM aimerait conserver William Saliba la saison prochaine, Djibril Niang, son agent, a confié qu’il ne savait toujours pas ce qu’Arsenal prévoyait pour l’international français.

L’avenir de William Saliba est l’un des sujets qui fait le plus de bruit à Marseille. Devenu titulaire indiscutable à l’OM, le néo international français est l’un des chouchous du Vélodrome. Et pour la saison prochaine, Saliba ne sait toujours pas où il sera, même si rester ne le dérangerait pas. « Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League », confiait le joueur appartenant à Arsenal à RMC le mois dernier.

«Nous ne savons toujours pas ce qu'Arsenal veut faire de William»