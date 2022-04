Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour cette star à 0€ !

Publié le 28 avril 2022 à 0h45 par La rédaction

Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Paulo Dybala serait également ciblé par Manchester United.

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain pourrait être très différent la saison prochaine. En effet, Kylian Mbappé et Angel Di Maria seront libres de tout contrat le 30 juin prochain, tandis que Mauro Icardi ne devrait pas être conservé. Alors que Leonardo est à la recherche de leurs successeurs, Paulo Dybala serait l’une de ses cibles. Le contrat de l’Argentin arrive à son terme dans les prochaines semaines, et ce dernier ne prolongera pas son aventure à la Juventus. Toutefois, si le PSG désire attirer le joueur de 28 ans, celui-ci suscite beaucoup d'intérêt, et Manchester United serait également entré dans la course pour ce transfert.

Erik ten Hag pourrait faciliter ce transfert