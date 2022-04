Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti relance l'avenir d'un joueur !

Publié le 28 avril 2022 à 0h00 par La rédaction

Si Dani Ceballos ne semblait pas rentrer dans les plans de Carlo Ancelotti, le tacticien du Real Madrid souhaiterait en réalité que l’Espagnol prolonge son contrat.

La situation de Dani Ceballos au Real Madrid s’est considérablement améliorée. En effet, blessé à la cheville pendant la majeure partie de la saison, l’Espagnol semblait de toute façon passer derrière Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde ou encore Eduardo Camavinga. Cependant, lors des derniers matchs, Carlo Ancelotti lui a fait de plus en plus confiance, au point de le titulariser dans l’entrejeu face à Osasuna. Alors que le contrat du natif d’Utrera prendra fin en juin 2023, et que celui-ci est annoncé avec insistance au Bétis, l’entraineur de 62 ans compterait bel et bien sur lui.

Ancelotti veut conserver Ceballos