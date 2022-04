Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de théâtre pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 27 avril 2022 à 23h15 par La rédaction

Dans les petits papiers du PSG pour cet été, Ousmane Dembélé serait prêt à faire un gros effort financier pour prolonger son contrat au FC Barcelone.

Le PSG réussira-t-il à attirer Ousmane Dembélé ? Comme l’avait expliqué Foot Mercato il y a quelques mois, le club de la capitale aurait trouvé un accord verbal avec l’attaquant du FC Barcelone. Cependant, l’international français est dans la période de sa vie avec le club catalan et les négociations pour une éventuelle prolongation ont repris. Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, est à Barcelone et la discussion qu’il a eue avec les dirigeants barcelonais ce mercredi ne devrait pas ravir le PSG…

Prolongation en vue pour Dembélé ?