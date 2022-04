Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a fait son choix en défense centrale !

Publié le 28 avril 2022 à 0h15 par La rédaction

Tout porte à croire que le PSG a désormais fait son choix quant à la défense centrale. Explication.

Alors qu’il menait des discussions depuis plusieurs mois avec le défenseur allemand de Chelsea, Antonio Rudiger, en fin de contrat avec les Blues , le PSG semble aujourd’hui avoir refermé le dossier, laissant le joueur s’engager avec le Real Madrid. L’explication de cet abandon pourrait tenir dans la situation de Sergio Ramos. Un temps vendeur du défenseur espagnol, le club de la capitale pourrait avoir intégré qu’il était illusoire de chercher preneur sur le marché, et qu’il valait mieux miser sur une relance sportive de l’ancien capitaine du Real Madrid.

La confirmation vient de Sergio Ramos