Mercato - PSG : Sergio Ramos vend la mèche pour son avenir !

Publié le 26 avril 2022 à 17h15 par Bernard Colas

Après une saison marquée par les blessures, Sergio Ramos n’a pas caché son intention de retrouver son meilleur niveau, sous le maillot du PSG.

Le PSG savait qu’il faisait un pari en recrutant Sergio Ramos l’été dernier, et ce choix s’avère perdant jusqu’à maintenant. Arrivé libre en provenance du Real Madrid après une saison perturbée par les blessures, le défenseur de 36 ans n’est pas parvenu à enchaîner les matches avec le PSG et s’est illustré par de longues périodes d’absence. Alors qu’il dispose encore d’une année de contrat, Sergio Ramos est déjà annoncé sur le départ après cette saison blanche, mais de son côté, l’Espagnol semble bien décidé à s’imposer sous le maillot du PSG.

« Hâte de revenir et de montrer tout le football qu’il me reste avec ma nouvelle équipe, le PSG »