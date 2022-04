Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente une grosse manœuvre pour retenir Mbappé !

Publié le 26 avril 2022 à 16h10 par Dan Marciano

Le PSG reprend espoir dans le dossier Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens estiment que le joueur pourrait accepter de prolonger son contrat de deux ans, tout en ayant la possibilité de rompre son contrat la saison prochaine.

La fin de saison approche, tout comme le début du mercato estival. Un mercato qui promet d'être agité, en raison notamment des envies de départ de plusieurs stars. Agé de 23 ans, Kylian Mbappé devrait être au cœur de l'actualité cet été. Le joueur n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et s'interroge sur son avenir. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé a un accord moral avec le Real Madrid, mais semble être de plus en plus sensible aux arguments de ses responsables. En voyage à Doha il y a quelques jours, la mère du joueur se serait entretenue avec Nasser Al-Khelaifi pour en savoir plus sur la suite du projet parisien.

Une clause de rupture inclue dans le contrat de Mbappé ?