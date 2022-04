Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Mbappé, le Real Madrid va plomber un autre dossier colossal...

Publié le 26 avril 2022 à 13h45 par Dan Marciano

Annoncé comme l'une des grandes priorités du PSG pour renforcer son milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni serait proche de rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid aurait bouclé l'arrivée d'un premier renfort estival, et ce n'est pas Kylian Mbappé. Selon les informations d' OK Diario , le club merengue aurait acté l'arrivée d'Antonio Rüdiger, qui arrivera libre à l'issue de son contrat avec Chelsea, en juin prochain. Et à en croire le média espagnol, le Real Madrid serait également tout proche de signer Aurélien Tchouaméni. Agé de 22 ans, l'international français était annoncé comme l'une des grandes priorités du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Mais force est de constater que le joueur n'a pas l'intention de répondre favorablement à la demande de Leonardo.

Tchouaméni sur le point de s'engager avec le Real Madrid ?