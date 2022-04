Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlo Ancelotti se lâche sur son passage dans le projet QSI !

Publié le 26 avril 2022 à 15h45 par Dan Marciano

Aujourd'hui au Real Madrid, Carlo Ancelotti est revenu sur son passage au PSG. Arrivé à Paris en janvier 2012, le technicien y restera plus d'un an, avant d'être remercié par Leonardo.

En 2011, QSI rachetait le PSG, accompagné d'ambitions folles. Depuis leur arrivée dans la capitale, les dirigeants qataris n'ont jamais caché leur envie de remporter la Ligue des champions et de devenir le deuxième club français à soulever le trophée. Pour lancer cette aventure, les responsables décidaient de faire appel, en janvier 2012, à Carlo Ancelotti. Un technicien expérimenté, qui avait déjà remporté la C1 avec le Milan AC. Mais lors de l'édition 2012/2013, le technicien italien ne fera pas mieux que les quarts de finale, battu par le FC Barcelone. Lors d'un entretien à une chaîne espagnole, Ancelotti est revenu sur son passage au PSG et notamment sur son départ.

« On m'avait dit que si je ne gagnais pas un match, je serais licencié alors que nous avions une grosse avance »