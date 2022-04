Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG… Frenkie De Jong a tranché pour son avenir !

Publié le 26 avril 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

L’incertitude plane actuellement au-dessus de l’avenir de Frenkie De Jong. Néanmoins, le joueur du FC Barcelone saurait très bien ce qu’il veut faire pour la suite de sa carrière.

« Il peut être l’un des meilleurs milieux de terrain du monde dans les prochaines années. Si ça ne tenait qu’à moi, il continuerait plusieurs années ». Il y a quelques jours, Xavi avait été très clair à propos de l’avenir de Frenkie De Jong. Face à toutes les rumeurs concernant le Néerlandais, l’entraîneur du FC Barcelone espère le conserver au sein de son effectif. Cela n’a toutefois pas empêché de nouvelles rumeurs d’apparaitre. Ainsi, selon les dernières informations de la Cadena Ser , le PSG ou encore le Bayern Munich seraient à l’affût concernant la situation de Frenkie De Jong.

De Jong a tranché !