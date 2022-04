Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? La réponse de Koeman !

Publié le 28 avril 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a pris la décision de licencier Ronald Koeman à la toute fin du mois d’octobre dernier. Pas de quoi engendrer une grande rancoeur chez le principal intéressé comme il l’a fait savoir ce jeudi, mais un retour au Barça ne serait guère d’actualité dans l’esprit du Néerlandais.

Après l’humiliation de Lisbonne face au Bayern Munich pour le Final 8 en quart de finale de la Ligue des champions en août 2020 (8-2), Ronald Koeman a remplacé au pied levé Quique Setién. Et après un peu plus d’un an et un sacre en Coupe du roi, le technicien néerlandais a lui aussi été remercié, mais par la nouvelle administration du FC Barcelone présidée par Joan Laporta, élue en mars 2021 par les socios blaugrana. À l’avenir, la légende de Wembley pourrait-elle faire son grand retour au FC Barcelone ? Pas vraiment si l’on en croit les propos de Ronald Koeman.

Ronald Koeman ferme la porte à un retour au Barça !