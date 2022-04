Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prend un énorme pari sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 28 avril 2022 à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 28 avril 2022 à 14h15

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait bel et bien rester dans la capitale la saison prochaine si l’on en croit les propos de Mauricio Pochettino.

Et si l’histoire était finalement partie pour durer entre Kylian Mbappé et le PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français et son entourage sont de plus en plus sensibles aux arguments avancés par la direction du PSG sur les bases d’une prolongation de contrat de courte durée, et Mbappé pourrait donc envisager de rester au Parc des Princes. Son entraîneur Mauricio Pochettino, interrogé en conférence de presse ce jeudi, a confirmé cette tendance pour Kylian Mbappé.

« Je pense que Mbappé restera à 100% »