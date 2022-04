Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’histoire aurait pu être différente avec Marquinhos…

Publié le 28 avril 2022 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Joueur emblématique du PSG version QSI et capitaine du club depuis deux ans, Marquinhos aurait pourtant pu ne jamais connaître une telle longévité à Paris et reconnaît qu’au moment de son arrivée, en 2013, il n’imaginait pas forcément rester aussi longtemps au Parc des Princes.

À l’été 2013, le PSG décidait de miser sur une grand espoir du football brésilien, et c’est ainsi que Marquinhos débarquait en provenance de l’AS Rome pour 32M€. Malgré une très forte concurrence au poste de défenseur central avec les présences de Thiago Silva, Alex, Zoumana Camara et par la suite celles de David Luiz et Presnel Kimpembe, Marquinhos a toujours réussi à faire son trou, parvenant même au fil des années à se bâtir une place de titulaire indiscutable au PSG dont il est même devenu le capitaine en 2020. Pourtant, l’international brésilien de 27 ans était loin de s’imaginer cela au moment de son arrivée.

« Tu ne peux pas savoir ce qu’il va se passer »

Interrogé au micro de PSV TV dans Le Salon, Marquinhos explique qu’il n’avait jamais songé rester aussi longtemps au sein du club de la capitale : « Tu as des objectifs, mais après tu ne peux pas savoir ce qu’il va se passer. Tu essayes de ne pas te projeter trop vite, trop loin. Moi, je me disais : « je veux jouer au foot, dans un beau club, un beau pays ». J’ai profité. Je faisais que de profiter du moment », indique d’abord Marquinhos, avant d’évoquer son meilleur souvenirs de ces neuf premières années au PSG : « Le Final 8 quand on est arrivé en finale de la Ligue des Champions. Avec tout le contexte, Dortmund, le Covid, la reprise du foot. Cela a été un moment spécial. Nous, on a été en finale, c’est quand même grand ». Pourtant, sa trajectoire aurait pu être relativement différente, d’autant qu’il a fait l’objet de nombreuses sollicitations sur le marché des transferts.

Quand Marquinhos a songé à partir…