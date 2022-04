Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable annonce de Marquinhos sur ses envies de départ…

Publié le 24 avril 2022 à 20h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Ces dernières années, Marquinhos a été très courtisé sur le marché des transferts, et le défenseur brésilien confie d’ailleurs avoir sérieusement songé à quitter le PSG…

À son arrivée au PSG en provenance de l’AS Rome en 2013, Marquinhos était encore relativement méconnu du grand public européen, et le défenseur brésilien était surtout barré par une forte concurrence à l’époque dans la capitale (Alex, Thiago Silva, Zoumana Camara et l’arrivée de David Luiz en 2014). De nombreuses écuries de renom telles que le FC Barcelone et Chelsea ont d’ailleurs tenté de recruter Marquinhos, et le capitaine du PSG a fait une révélation retentissante à ce sujet.

« Au début, j’étais intéressé… »