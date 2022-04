Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos interpelle encore le Qatar pour son avenir !

Publié le 24 avril 2022 à 20h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 24 avril 2022 à 20h23

Marquinhos a de nouveau fait le point sur son avenir au PSG, et le capitaine brésilien du club de la capitale affiche son envie de terminer sa carrière au Parc des Princes.

Neuf ans après son arrivée au PSG, Marquinhos (27 ans) est toujours autant épanoui au sein du club de la capitale ! Le défenseur central brésilien, qui a récupéré le brassard de capitaine après le départ de Thiago Silva en 2020, n’a pas caché ces derniers mois son envie de prolonger son contrat actuel qui court jusqu’en juin 2024 avec le PSG, et Marquinhos en a remis une couche à ce sujet ce dimanche au micro du Canal Football Club.

« Si je peux faire toute ma vie ici à Paris… »