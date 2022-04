Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable vague de départs se prépare en coulisses !

24 avril 2022

Alors que le mercato estival s’annonce d’ores et déjà très mouvementé pour le PSG, la direction du club de la capitale peut se préparer à une vague importante de départs dans les semaines à venir, avec certains qui seront provoqués par Leonardo et d’autres non.

Le PSG s’attend à un été 2022 très agité, et pour cause ! De nombreux joueurs sont annoncés sur le départ au sein du club de la capitale, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Certains seront poussés vers la sortie par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, et Le Parisien a d’ailleurs indiqué ce dimanche que Mauro Icardi, Julian Draxler et Layvin Kurzawa étaient déjà incités à se trouver un nouveau point de chute afin de rapporter des liquidités au PSG, mais également alléger la masse salariale du club francilien. De plus, le quotidien a confirmé qu’Angel Di Maria, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG, ne sera pas conservé, et l’international argentin sera donc libre de choisir son prochain point de chute en libérant un gros salaire. Mais le PSG risque également de subir certains départs qu’il n’a pas vraiment choisi cet été…

L’épineux cas Mbappé…

Le premier cas concerne bien évidemment Kylian Mbappé, qui arrivera lui aussi en fin de contrat au mois de juin. Ces dernières semaines, le PSG a repris espoir puisque l’attaquant français et son entourage se montrent bien plus réceptifs aux arguments mis en avant dans les négociations comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité : « Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre. Les discussions avec Kylian, je pense qu’il y en a toujours eu. Kylian parle avec nous aussi, il y a une communication constante, il est encore en réflexion, il voit tout. Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste. Ok, le contrat va s’achever, il y a une possibilité qu’il parte, mais je pense qu’il est vraiment dans une réflexion. Avec ou sans lui la saison prochaine, ça change tout », a d’ailleurs indiqué Leonardo samedi soir au micro de Canal + sur l’avenir très incertain de Mbappé qui pourrait donc lui aussi quitter le PSG gratuitement, laissant ainsi de grands regrets au Qatar.

Navas-Donnarumma, l’un de deux va bouger ?