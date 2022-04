Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria déjà validé par son futur entraîneur ?

Publié le 24 avril 2022 à 20h10 par Pierrick Levallet

En fin de contrat cet été, Angel Di Maria ne devrait pas être conservé par le PSG. Toutefois, l'Argentin pourrait bien rebondir chez un cador de Serie A la saison prochaine.

Arrivé en 2015, Angel Di Maria a toujours figuré dans les titulaires indiscutables. Mais cette saison, l’international argentin a souffert du recrutement de Lionel Messi. L’ailier de 34 ans a régulièrement été l’élément écarté du quatuor formé avec Kylian Mbappé, Neymar et son compatriote septuple Ballon d’Or. De plus, ses prestations ont clairement laissé à désirer. Ainsi, le PSG aurait pris une grande décision puisqu’il ne devrait pas prolonger le contrat d’Angel Di Maria, qui arrive à son terme en juin prochain. Toutefois, l’Argentin devrait voir un point de chute prestigieux s’offrir à lui.

Allegri apprécie le profil de Di Maria