Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le prochain club d'Angel Di Maria ?

Publié le 24 avril 2022 à 19h45 par Axel Cornic

En fin de contrat, Angel Di Maria ne devrait pas poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pourtant, il ne semble pas crouler sous les offres pour le moment...

A l’inverse d’un Kylian Mbappé, pour lequel tous les efforts sont permis, Angel Di Maria ne semble pas vraiment être retenu par le Paris Saint-Germain. Bien au contraire ! Leonardo aurait en effet expliqué à ses dirigeants que le temps est venu de tourner la page avec l’Argentin, arrivé en 2015 et dont le contrat se termine le 30 juin prochain. Ainsi, l’entourage du joueur aurait commencé à ratisser le marché pour lui trouver un nouveau club et plusieurs médias parlent depuis quelques jours d’un intérêt particulier de la Juventus, qui perdra Paulo Dybala le 30 juin prochain. Plusieurs obstacles persistent toutefois, puisque le salaire actuel de Di Maria semble beaucoup trop important pour les Bianconeri .

Un contrat courte durée pour Di Maria à la Juventus ?