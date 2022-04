Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino veut claquer la porte !

Publié le 24 avril 2022 à 18h45 par La rédaction

En manque de temps de jeu cette saison, Abdou Diallo souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain prochainement, et devrait demander un bon de sortie à ses dirigeants.

Abdou Diallo traverse une période compliquée. S’il a disputé de nombreux matchs lors de la saison précédente, ce dernier n’a revêtit le maillot du Paris Saint-Germain qu’à 16 reprises durant cette campagne, et ne semble pas satisfait de son temps de jeu. En effet, Nuno Mendes lui a été préféré sur le côté gauche de la défense, et semble désormais indiscutable dans le onze parisien. Alors que le PSG possède également Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Sergio Ramos dans son effectif, l’international sénégalais ne semble plus être en mesure de pouvoir intégrer durablement l’arrière-garde composée par Mauricio Pochettino, et souhaiterait faire ses valises dans les prochaines semaines.

Abdou Diallo souhaite quitter le PSG