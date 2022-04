Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux attaquants de Pochettino prêts à claquer la porte ?

Publié le 28 avril 2022 à 20h10 par Bernard Colas

Alors qu’ils n’entrent pas dans les plans du PSG pour la saison prochaine, Mauro Icardi et Julian Draxler seraient finalement disposés à plier bagage. Faut-il encore que les deux joueurs parviennent à trouver un point de chute.

Cet été, de gros changements sont attendus au PSG, en particulier dans le secteur offensif. Si Lionel Messi et Neymar devraient rester, l’avenir des autres attaquants est très incertain. Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour la suite de sa carrière alors que son bail arrive à terme, tandis qu’Angel Di Maria, lui aussi en fin de contrat, ne devrait pas être prolongé. De leur côté, Mauro Icardi et Julian Draxler ne seront pas retenus, alors que le PSG espère renouveler son effectif, et alors qu’on les disait réticents à plier bagage, les deux joueurs pourraient finalement accepter d’aller voir ailleurs.

Mauro Icardi et Julian Draxler prêts à partir ?