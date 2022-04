Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est du sérieux pour ce protégé de Jorge Mendes !

Publié le 28 avril 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Ce jeudi, la presse italienne confirme l'intérêt du PSG pour Rafael Leão. Lié au Milan AC jusqu'en 2024, il pourrait venir remplacer Kylian Mbappé dans la capitale.

Le feuilleton Kylian Mbappé devrait animer l'actualité du PSG dans les prochaines semaines. Lié au club parisien jusqu'en juin prochain, l'international français va annoncer sa décision à la fin de cet exercice. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants qataris, mais aussi le Real Madrid gardent espoir dans ce dossier, qui dure depuis près d'un an. En coulisses, le PSG se prépare à toutes les éventualités. Chargé du recrutement, Leonardo n'a pas attendu la décision de Kylian Mbappé pour se pencher sur sa succession. N'ayant pas la main dans ce dossier, le directeur sportif a souhaité couvrir ses arrières en ciblant plusieurs profils, susceptibles de remplacer la star française. Selon nos informations exclusives, le directeur sportif brésilien a vite pensé à Erling Haaland, désireux de quitter le Borussia Dortmund. Mais l'international norvégien n'aurait pas l'intention de rejoindre la Ligue 1, privilégiant des destinations comme Manchester City ou le Real Madrid. Par conséquent, Leonardo pourrait se concentrer sur d'autres dossiers.

Le PSG sur les traces de Leão

A en croire la presse italienne, le responsable parisien aurait posé son regard sur son ancien club, le Milan AC. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport et de Tutto Mercato Wen, le PSG se serait positionné dans le dossier Rafael Leão. Aujourd'hui au sein de l'équipe rossonera , l'ancien joueur du LOSC serait très apprécié par les décideurs parisiens. Le quotidien italien avait d'ailleurs annoncé que le PSG était prêt à proposer 70M€ pour tenter de recruter l'ailier gauche. De son côté, le Milan AC n'a pas l'intention de le libérer, mais pourrait étudier les offres importantes lors du prochain mercato estival. Dirigeants de la formation italienne, Paolo Maldini et Frederic Massara ont même l'intention de reprendre les négociations avec Jorge Mendes, agent de Rafael Leão. Le sujet devrait porter sur le salaire du joueur. Ce dernier voudrait voir sa rémunération passée d'1,5M€ par an, à au moins 7M€ selon TMW.

