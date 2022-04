Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid laisse un boulevard au Qatar pour Tchouaméni !

Publié le 28 avril 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Bien que Liverpool se soit montré intéressé par Aurélien Tchouaméni, compliquant la tâche du PSG qui devait déjà se frotter au Real Madrid, le club merengue ne serait finalement pas un si grand adversaire pour le Paris Saint-Germain dans la course à la signature du milieu de l’AS Monaco.

Le PSG pourrait-il mettre la main sur Aurélien Tchouaméni (22 ans) ? À l’instar d’Eduardo Camavinga avant que ce dernier finisse par s’engager en faveur du Real Madrid l’été dernier, le comité de direction du PSG aurait coché le nom de Tchouaméni en marge du prochain mercato estival. En effet, de par son talent, sa jeunesse et le fait qu’il soit français et formé dans l’hexagone, un point important pour les listes UEFA de Ligue des champions, le profil d’Aurélien Tchouaméni plairait particulièrement au PSG. Cependant, le milieu de terrain de l’AS Monaco où son contrat expirera en juin 2024 aurait la cote sur le marché. En plus du PSG, le Real Madrid serait sur les rangs ainsi que les cadors du football anglais. De Manchester United à Chelsea en passant par Liverpool, tous en pinceraient pour Tchouaméni. Et il se pourrait bien qu’une bataille royale fasse rage à l’intersaison entre le PSG et deux autres grands noms du gratin européen pour le transfert de l’international français.

Liverpool bien emballé par le profil de Tchouaméni !

D’après les informations divulguées par The Times, le nom d’Aurélien Tchouaméni ferait beaucoup de bruit dans les couloirs de la direction de Liverpool ces derniers temps. Alors que les Reds et Jürgen Klopp semblent discuter pour prolonger le contrat de l’entraîneur du club de la Mersey, Liverpool aurait également un oeil sur les opportunités de marché et le profil de Tchouaméni serait sujet à l’observation. L’objectif premier des dirigeants serait de recruter un joueur « puissant » comme l’international français et taulier de l’entrejeu de l’AS Monaco. En outre, The Times a dévoilé que Liverpool saurait pertinemment qu’il faudrait s’opposer au Real Madrid dans la course à la signature d’Aurélien Tchouaméni. Néanmoins, une offre de transfert ne serait pas écartée à Liverpool si l’ASM ne se montrait pas trop gourmande au niveau de l’indemnité. Le PSG va également devoir se montrer très habile dans cette opération, mais verrait une éclaircie se présenter.

Le Real Madrid pourrait ne pas être en mesure de se battre pour Tchouaméni !